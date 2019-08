In aumento i piccoli prestiti con erogazione entro i 5 mila euro

Prestiti entro i 5 mila euro in forte crescita, una tendenza opposta rispetti ai mutui considerevoli rilasciati dalle banche.

Un mutuo rappresenta un piccolo fardello che ci si porta dietro per un lasso di tempo non indifferente. La prima cosa che viene in mente è certamente la grossa cifra richiesta per l’acquisto di una casa o per l’avviamento di un’azienda. In questi casi il prestito supera di gran lunga le 100 mila euro, con rate che possono durare oltre i dieci anni.

Tuttavia, da poco tempo a questa parte, si è intensificato il numero di soggetti che hanno richiesto sottoscrizioni bancarie di minor rilievo, ammontanti a poche migliaia di euro. Un fenomeno in forte ascesa che quasi certamente continuerà a persistere nella terza decade del secolo corrente.

Incremento dei piccoli prestiti entro i 5 mila euro

Riuscire a farsi assegnare un mutuo è un’opera abbastanza complessa. Le banche sono sempre in allerta, mettono dei limiti notevoli ma allo tesso tempo indispensabili per la propria sicurezza finanziaria e quella del cliente. Basti pensare alla necessità di avere uno stipendio conseguente ad un’attività lavorativa a tempo indeterminato, o al massimo ad una pensione. Una sussistenza economica tale da permettere il pagamento delle rate.

Negli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento della richiesta di piccoli prestiti ammontanti a poche migliaia di euro. Una tendenza che prende la direzione antistante rispetto a quelli caratterizzati da cifre più esose, erogate prevalentemente per acquistare immobili o investire in grosse attività commerciali. Si tratta di un fenomeno in netta ascesa, che interessa sia i meno abbienti che il cosiddetto ceto medio, ma anche ragazzi sulla ventina che possono usufruire di micro crediti per pagarsi gli studi.

Perché aumentano i micro prestiti

In molti si chiedono il perché sia in continua ascesa la somministrazione di mutui esigui, in particolare l’aumento di piccoli prestiti entro i 5 mila euro. Un tema ripreso anche dalle principali agenzia di stampa el paese, tra lui l’ Ansa . Sono variate le motivazioni a riguardo, ognuna con una precisa indicazione: