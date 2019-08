Al Podio di Bene Vagienna si ricorda Enzo Panero con un’esibizione di hand bike

Si svolgerà sabato 10 agosto, con ritrovo alle ore 15.30 e partenza alle ore 16.30, il 5° Memorial Enzo Panero di Hand Bike orgaizzato dall’associazione di volontariato “Enzo – Il viaggio insieme continua” in collaborazione con “I podiolesi”.

In programma un’esibizione di Hand Bike per atleti diversamente abili e un percorso cicloturistico aperto a tutti lungo le strade della frazione di Bene Vagienna.

Al termine della manifestazione ci sarà la merenda per tutti e, alle 19.30, sarà possibile cenare a cura della Pro Loco de Podio e trascorrere la serata in musica con a premiazione degli atleti.

Enzo Panero era scomparso nel 2014 a 50 anni dopo 25 anni trascorsi in sedia a rotelle per le conseguenze di un trauma riportato durante un tuffo in mare.