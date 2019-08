I prossimi appuntamenti in programma alla "Fucina delle Arti" di Mango

Venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la Fucina delle Arti di Mango si terrà la presentazione del libro di Romano Salvetti "Le chisinere. Cuoche delle Langhe. Magie e maestria".

Modera l'incontro il professor Donato Bosca.

Romano Salvetti è nato a Paroldo, nell'alta Langa cebana.

Bancario appassionato di tradizioni popolari, nel raccontare le storie che compongono i suoi libri si comporta come un archeologo delle sensazioni, scava intorno al remoto passato della sua gente con rispetto, e in silenzio, nella consapevolezza che quanto accaduto nel passato è avvenuto per sempre.

Romano Salvetti raccoglie queste storie mettendo in campo un metodo di ricerca innovativo, che combina la restituzione narrativa, l'osservazione di campo, lo sguardo del gastronomo, in un flusso di saperi sorprendenti, perchè capaci di riscoprire, di far ricordare luoghi e comunità al lettore, anche giovane, esaltando il tratto positivo della prossimità della famigliarità.

Chisinere, cuoche delle Langhe offre un interessante contributo alla ricerca etnografica condotta in questa terra, offrendo una nuova prospettiva delle scienze gastronomiche.

Venerdì 23 agosto sempre alle 21 appuntamento con Massimo Martinelli sul tema "Le donne del vino" con un particolare riferimento alle produttrici dello Champagne. Ingresso libero