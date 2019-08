Torna l’appuntamento con le stelle all’Oasi Naturalistica La Madonnina di Sant’Albano Stura

Torna l’appuntamento all’Oasi Naturalistica La Madonnina di Sant’Albano Stura con l’osservazione delle Garzette di ritorno allo specchio lacustre dell’Oasi, seguita da una serata dedicata all’affascinante fenomeno delle stelle cadenti.

L’appuntamento è per venerdì 9 agosto davanti all’ingresso principale dell’Oasi alle ore 20. Dalle ore 20.15 alle ore 21.15 sarà possibile osservare le Garzette di ritorno all’Oasi, mentre, col calare del buio, alle ore 22.30 sarà possibile l’osservazione del cielo stellato d’agosto con i telescopi dell’Associazione Astrofili Bisalta e del fenomeno delle Perseidi, le cosiddette stelle cadenti o lacrime di San Lorenzo. Sarà altresì possibile osservare luna, pianeti visibili e molto altro.

Durante la serata verranno liberati alcuni uccelli curati dal Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

La serata, a ingresso libero, è permessa grazie alla collaborazione dei volontari dell'Associazione Astrofili Bisalta, dei volontari del CRAS Centro Recupero Animali Selvatici- Provincia di Cuneo, del Parco Fluviae Gesso e Stura, di CuneoBirding, della Cassa di Risparmio di Fossano e del Comune di S. Albano Stura.

In data 9 agosto inoltre l'oasi rimarrà aperta in via straordinaria per tutta la giornata così da permettere anche a chi viene da lontano di godersi l'Oasi anche prima dell'evento.

Munirsi possibilmente di binocoli e portare spuntini al sacco e bevande.