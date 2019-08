Polaris Viaggi: ad agosto aperti per ferie, ... quelle degli altri

E’ un po’ lo slogan che contraddistingue questo soleggiato inizio d’agosto della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello, a disposizione – si potrebbe dire 24 ore su 24 – dei propri clienti e di quanti possano aver bisogno dell’intervento di persone inserite da lustri nel mondo dei viaggi: per un servizio di biglietteria, ferroviaria, navale o per un semplice trasporto che l’agenzia di Aldo Bruno offre in collaborazione con l’autonoleggio Monviso,

Per prenotazioni, informazioni e per scoprire tutte le offerte e le iniziative del periodo, la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato, oltre al suo sempre aggiornato sito internet www.polarisviaggi.it.

Nel frattempo è già pronta e visibile sul sito la programmazione autunno/inverno, con una nuova sezione: gli “Antimercatini di Natale” che si prefigge lo scopo di offrire alternative a chi non vuole vedere bancarelle di cianfrusaglie varie ma vivere il periodo prenatalizio con visite magari alle più svariate città d’arte

Da non sottovalutare assolutamente le tre crociere Costa in programma nei prossimi mesi

Dal 18 al 25 ottobre: Crociera nel Mediterraneo

Otto giorni a bordo della Costa Fortuna in compagnia di Alex Biondi e la Band.

Partenza da Genova. Approdi a Marsiglia, Barcellona, Valencia, Civitavecchia e La Spezia.

La quota a persona, comprensiva del trasferimento a e da Genova è fissata in 490 euro

Dal 29 novembre al 6 dicembre: Crociera a Dubai

Otto giorni a bordo della Costa Fortuna in navigazione negli Emirati Arabi.

La quota a persona è fissata in 1.170 euro, comprensiva del trasferimento di andata e ritorno a e da Milano e del volo da e per Milano.

Dal 1 all'8 dicembre: Crociera delle Città del Mediterraneo

Sette giorni a bordo della Costa Magica con Savona porto di partenza, ed attracchi a Napoli, Palermo, Barcellona, Marsiglia e ritorno a Savona.

La quota a persona è fissata a partire da 390, formula all inclusive.