Bella come la mamma che vinse la stessa fascia 25 anni fa: la saviglianese Alessandra Boassi alle prefinali nazionali di Miss Italia

Oltre 1.000 persone in piazza a Giaveno per assistere alla finale regionale di Miss Cinema Piemonte e Valle D'Aosta 2019.

Il titolo è andato ad Alessandra Boassi, 19 anni di Savigliano, alta 1,70 capelli e occhi castani, studentessa di scienze della comunicazione con la passione per il canto, il teatro e il fitness. Alessandra è la terza miss piemontese ad accedere alle prefinali nazionali del concorso al via a Mestre il prossimo 26 agosto. Sarà tra le 185 prefinaliste provenienti da tutta Italia in corsa per accedere alle fasi finali del concorso, che culmineranno a Jesolo con la diretta del 6 settembre su Rai Uno.



Seconda classificata della tappa giavanese Asia Rodrigez, 20 anni di Castellazzo Bormida. Terza Desirée D'Alì, 23 anni di Bra. Quarta Erica Ceste, 24 anni di Collegno. Quinta classificata Chiara Savino, 20 anni di Alessandria. Sesta Classificata Giada Guerra, 19 anni di Torino. Assegnata, infine, la fascia fuori concorso di Miss Giaveno 2019 ad Alessia Richieri, 20 anni di Piossasco (TO), presentatrice di una trasmissione televisiva dedicata al calcio.



La vincitrice della selezione, Alessandra Boassi, è "figlia d'arte". Come spiega l'agente regionale del Concorso, Vito Buonfine: "La madre Anna Sartoris vinse il titolo regionale di Miss Cinema Piemonte (lo stesso della figlia) nel '94. Fu poi eletta Miss Piemonte ed entrò nella rosa delle 60 finaliste della 55^ edizione di Miss Italia. Fu l'edizione delle madri e delle mogli dato che, per la prima volta nella storia del Concorso, l'allora patron Enzo Mirigliani volle aprire la partecipazione alle donne sposate e alle mamme". Su 42.000 iscritte, ben 300 erano sposate o con figli, ma in finale arrivarono soltanto tre di loro. Tra queste Anna Sartoris, sposata e detentrice di un altro primato: con i suoi 26 anni era infatti la più "anziana" in gara".