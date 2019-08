Corso Europa ad Alba, Boeri: "Cambiamo il Corso, come promesso in campagna elettorale perché per noi le promesse sono promesse"

Vorrei far presente che, nel corso, gli incidenti non sono diminuiti ma sono aumentati. Molto significativi sono gli incidenti con danni ai pedoni ed ai ciclisti che sono passati da zero nel 2014 a 2 nel 2015 (anno in cui si è tracciata la pista ciclabile), per arrivare a 5 nel 2018. Mentre gli incidenti totali nel 2014 erano 8 nel 2015 sempre 8, nel 2016 ben 22 per attestarsi a 15 nel 2017 e a 13 nel 2018.

Ricordo anche che il progetto fu fatto senza finanziare un rilievo dell'esistente, tant'è che ampi tratti di corso Europa hanno una pista sicura e protetta a lato marciapiede e ne è stata tracciata un'altra su carreggiata con i noti problemi di sicurezza.

Tutto questo grazie alla nuova viabilità del corso o meglio alla vera deriva ideologica quella voluta da Marello & C.

Cambiamo il Corso, come promesso in campagna elettorale perché per noi le promesse sono promesse non come per Marello che le promesse sono cose dette e nulla più, per renderlo sicuro e fermare quella deriva ideologica della sinistra albese".