Ceva, commissioni edilizia e ornato: la minoranza si affida alle quote rosa

Nella seconda invece sono stati inseriti l'architetto Claudia Dante , l'architetto Mauro Zoppi , la restauratrice Luigina Torrero , Sabina Faroppa (laureata in Architettura) e l'architetto Pier Carla Ferrero .

Gli ultimi due nomi di ogni commissione sono stati indicati dall'opposizione consiliare, che ha deciso di puntare solamente su donne che abitano o lavorano a Ceva. "Seppur non vi fossero obblighi di legge in merito alle quote rosa - commentano -, abbiamo voluto inserire solo figure femminili competenti nelle materie che andranno a trattare".