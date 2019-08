Rimpasto di Giunta a Borgo San Dalmazzo: lascia l'assessore Clelia Imberti, subentra Alessandro Monaco

Come da intendimenti assunti ad inizio del corrente mandato elettorale, di effettuare a metà mandato avvicendamenti all’interno della Giunta comunale, finalizzati a permettere anche ad altri consiglieri neo-eletti di ampliare ed approfondire la propria esperienza amministrativa, in data 5 agosto 2019 Clelia Imberti ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di assessore ai Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazione delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili, Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere, onde consentire il subentro nelle medesime deleghe del consigliere, già capogruppo, Alessandro Monaco.

Il sindaco Gian Paolo Beretta ringrazia Clelia Imberti per l’impegno profuso nell’interesse di Borgo San Dalmazzo, con l’auspicio di continuare a collaborare nel lavoro utile e necessario alla realizzazione del Programma elettorale elaborato dalla lista civica “Impegno per Borgo”.

Clelia Imberti a sua volta ringrazia il sindaco per la fiducia accordata, i colleghi di Giunta, i consiglieri di maggioranza a fianco dei quali continuerà nel lavoro di squadra, il segretario comunale nonché gli Uffici ed il Personale comunale per la professionalità e la disponibilità e, non da ultimo, le associazioni ed i volontari tutti per il prezioso supporto ancora in occasione delle manifestazioni estive appena concluse.

Alessandro Monaco, in ultimo, ringrazia il sindaco per l’incarico conferitogli, con assunzione di impegno a proseguire nel lavoro iniziato dall’assessore Clelia Imberti, in piena continuità con il programma della compagine di maggioranza.