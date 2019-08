Schianto tra auto e camion a Costigliole Saluzzo: morto un 85enne di Savigliano

R.G, 85 anni, è deceduto in seguito ad un grave incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio a Costigliole Saluzzo.

L’uomo, classe 1934, residente a Savigliano, stava procedendo alla guida dell’auto lungo la strada provinciale 161 quando, all’altezza della località Termine, si è schiantato contro un autocarro.

L’impatto è stato violentissimo e per l’85enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le ambulanze dell’emergenza sanitaria territoriale, i Vigili del fuoco di Saluzzo ed i Carabinieri di Saluzzo. La strada è rimasta a lungo bloccata, prima per permettere le operazioni di soccorso, poi per i rilievi del caso ed infine per la rimozione dei mezzi incidentati.

I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.