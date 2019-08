Ci aspetta una settimana dal meteo tipicamente estivo: previsto bel tempo, ma non mancherà l’instabilità pomeridiana

Il bollettino meteo della settimana dal 5 all’11 agosto parla di una settimana tipicamente estiva, tra bel tempo e instabilità pomeridiana.

Le correnti in quota questa settimana si disporranno prevalentemente da ovest, mantenendo il nord Italia al confine tra l’area di alta pressione con aria molto calda e umida al centro-sud e l’area di bassa pressione sul nord Europa ripiena di aria più fresca atlantica. Ne consegue che nonostante belle giornate con temperature in media o poco oltre, saranno presenti eventi di instabilità soprattutto pomeridiana e soprattutto in montagna.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 5 Agosto.

Giornata all’insegna del bel tempo e attività cumuliforme pomeridiana con basse probabilità di piogge che comunque potrebbero essere al più deboli. Temperature massime tra 30 e 33 °C. Venti assenti al mattino, deboli o localmente moderati al pomeriggio da sud su alessandrino.

Martedì 6 e mercoledì 7 Agosto

Non cambia il canovaccio, ma l’ingresso di aria più instabile da nord genererà instabilità pomeridiana: martedì con temporali più su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta, mercoledì saranno interessate anche le alpi occidentali, pedemontane e pianure limitrofe, con temporali anche piuttosto forti. Temperature minime stazionarie e comprese tra 17 e 23 °C, massime in lieve calo domani, mercoledì calo più netto ove ci sarà maltempo e valori compresi tra 27 e 30 °C. Venti: martedì assenti al mattino, deboli o moderati da sud su basso Piemonte e Liguria; lo stesso mercoledì, ma con possibilità di forti raffiche duranti i temporali.

Da giovedì 8 Agosto

Non cambierà molto la situazione, ma l’instabilità si ridurrà drasticamente lanciandoci verso un weekend di bel tempo e piuttosto caldo per la risalita di aria più calda dal nord Africa.

