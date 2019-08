"Cena al contrario senza posate": gastronomia e curiosità al tavolo della Pro Loco di Frabosa Sottana

La "Cena al contrario senza posate", prevista per mercoledì 7 agosto in frazione Alma di Frabosa Sottana, è senza dubbio l'evento gastronomico più curioso e divertente del programma estivo, organizzato dall'associazione turistica Pro Loco; inizialmente (nel 2015) erano nate come due cene separate, poi, per esigenze di calendario, sono state abbinate, ottenendo un risultato bizzarro, ma molto intrigante.

Ad ogni partecipante verranno consegnati bavaglioli per non sporcarsi e guanti per alimenti (sono comunque disponibili le posate su richiesta).

Il menu ha inizio… dal fondo, con digestivi e caffè (pagabili a parte per chi lo desidera); si proseguirà poi con il dolce (macedonia con gelato), per passare poi all'arrosto di maiale con purè e tagliatelle al ragù. Si concluderà quindi con gli antipasti: insalata di fagioli, tonno e cipolle, vitello tonnato e insalata fantasia.

Un modo goliardico e curioso di fare cena, cercando il modo migliore per consumare i pasti senza l'ausilio delle posate. Le risate sono assicurate.

Costo della cena 14 euro, con pane e acqua inclusi nel prezzo, mentre sono a parte birra, vino e bibite.

Inizio alle 20.30 sul piazzale della chiesa della frazione Alma di Frabosa Sottana.