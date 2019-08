"Il Forte in compagnia": l'iniziativa teatrale a cielo aperto di Ceva

La filodrammatica del teatro Marenco di Ceva organizza domenica 11 agosto "Il Forte in compagnia", serata-evento dal costo di 20 euro che prevede un'apericena alle 18 con distribuzione a buffet e, alle 21.15, lo spettacolo "Rumors" di Neil Simon (regia di Manuel Alciati).

Luca Prato, a nome della filodrammatica, dichiara: "Siamo felici di poter presentare una replica del nostro 'Rumors' in una cornice prestigiosa come quella del Forte di Ceva. È un sito nel quale il teatro Marenco crede moltissimo anche per i progetti futuri. È per questo motivo che ci siamo subito dimostrati entusiasti di essere compresi nel programma degli spettacoli di quest'estate. A tal proposito, è d'obbligo ringraziare Andrea Briatore e Pietro Contegiacomo, curatori di questi eventi. Siamo sicuri dell'entusiasmo con il quale parteciperà il pubblico cebano e non. Il Forte merita di essere un fulcro fondamentale non solo del Cebano e le associazioni potranno utilizzarlo come una splendida vetrina".

Proprio Contegiacomo, menzionato da Prato, aggiunge: "Sabato 3 agosto è iniziato il ciclo di eventi che fanno parte di un programma di valorizzazione del Forte di Ceva dopo gli interventi di restauro curati dall'architetto Andrea Briatore. Su richiesta dell'amministrazione, seppur avendo davanti pochissimo tempo, abbiamo accettato la sfida, con l'intenzione di organizzare comunque un programma di buon livello. La cornice del Forte di Ceva sarà un potpourri di artisti che per la prima volta potranno essere ascoltati, altri che già avevano riscontrato il successo in apparizioni cebane e artisti di casa, che offriranno però un taglio molto interessante ai loro affezionati spettatori. In tutto questo si è cercato, intenzionalmente, di convogliare le forze positive rappresentate dalle tante associazioni cebane con l'intenzione di guardare al futuro in modo positivo".