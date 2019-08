Incontri FAI d'Estate: l'edizione 2019 si conclude a Ca’ di Banda, a Madonna delle Grazie

LaLaLaLa rassegna cuneese Incontri FAI d’Estate 2019 volge al termine e propone il quinto ed ultimo appuntamento della stagione.

Un’estate che vede Cuneo animarsi di eventi svariati e diversi, di cui questa rassegna rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un contenuto diverso per il proprio tempo libero.

Una sfida, quella di proporre eventi culturali fuori dal centro cittadino - diffusi nel territorio circostante l’altipiano e nelle frazioni, spesso tagliate fuori dalla programmazione culturale - che si può dire assolutamente vinta, visto il grande afflusso di pubblico che ha sempre assicurato il sold out sia delle aperture pomeridiane, con visita accompagnata, sia dei concerti sotto le stelle.

Un pubblico attento e curioso di scoprire la “storia” dei luoghi, consapevole che questa rappresenti la “storia” di tutti noi e che la conoscenza del nostro passato ci possa aiutare a comprendere meglio il presente per affrontare il futuro in modo consapevole.

Visitatori curiosi come “turisti in casa propria” che si uniscono ai viaggiatori che scelgono Cuneo come mèta di un nuovo turismo che, sempre più, ricerca le bellezze di questo angolo della provincia ancora tutto da esplorare, cerniera fra i monti e la pianura, ricca di storia e di luoghi bellissimi.

Ecco allora che l’unione della scoperta dei luoghi al piacere del teatro e dell’ascolto di buona musica diventa un’occasione per avvicinare il pubblico e coinvolgerlo in un’esperienza nuova e accattivante, con semplicità e senza formalismi.

Una scommessa che consolida la collaborazione fra la Delegazione FAI di Cuneo e l'associazione Incontri d'Autore, a cui quest'anno si aggiunge l’Accademia Teatrale Giovanni Toselli, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo delle Fondazioni CRT e CRC.

Dopo la musica del grande repertorio classico, il teatro, e la musica d’autore delle colonne sonore, mercoledì 7 agosto la rassegna si conclude con lo spettacolo “Operetta: che passione!” che porterà sul palco, allestito nel grande giardino di Ca’ di Banda, nel parco fluviale in zona Madonna delle Grazie, alcuni fra i grandi protagonisti del genere: la soubrette Elena d’Angelo e il tenore Michelangelo Pepino accompagnati al pianoforte dal maestro Lorenzo Martini con la voce narrante di Alfonso De Filippis, attore e regista che, con verve brillante ed eleganza, condurrà il pubblico in un viaggio nel rutilante e scintillante mondo dell’operetta, fra aneddoti e curiosità, fra le quinte e le paillettes, ma anche fra le pieghe della storia di questo genere teatrale e musicale che deriva dal melodramma e si identifica con il gusto e la dimensione culturale della borghesia francese e austriaca fin de siecle.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

L’ingresso è libero; sarà gradito un contributo interamente devoluto al FAI - Fondo Ambiente Italiano, per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

È prevista una navetta gratuita per gli spettacoli con partenza ore 20,30 da Corso Giolitti, 11 - Licei.

La rassegna si inserisce nel calendario di iniziative promosso dalla Delegazione FAI di Cuneo, condiviso dall’Associazione Incontri d’Autore e dall’Accademia Toselli, un gruppo di persone e volontari che quotidianamente si impegnano per alimentare la conoscenza dei luoghi in cui viviamo, cercando di accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti della tutela del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.