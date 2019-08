Street Food Frabosa Sottana: 3 giorni di puro divertimento

Frabosa Sottana è sicuramente uno dei comuni della Provincia di Cuneo più attivi nell’organizzazione di eventi per giovani o famiglie. La sua strategica posizione a 2 passi da Prato Nevoso, permette di essere punto di riferimento per il turismo provinciale sia nella stagione estiva e sia in quella invernale.

Nel prossimo fine settimana al Gala Palace di Frabosa Sottana sarà possibile divertirsi e gustare nuovi piatti grazie allo Street Food.

Si potranno mangiare diversi prodotti riconosciuti sia a livello Nazionale e sia Internazionale, accompagnati da fresche bibite e dalle migliori birre artigianali.

Inoltre l’organizzazione dell’evento ha messo a disposizione dei turisti 2 bei concerti ad entrata libera:

venerdì sera, ore 22.00 sarà protagonista “Senza ALI-B” con le migliori canzoni di Vasco

sabato sera, ore 22.00 ci sarà il tanto atteso “The Queen Tribute”

Si ingraziano l’Associazione Turistica Mondolè, il Comune di Frabosa Sottana e l’Associazione Culturale Fiori Eventi e tutti i volontari che hanno collaborato nella buona riuscita dell’evento.

Ricordiamo che l’evento è organizzato a Frabosa Sottana, in Piazza Sacco 1.

Facebook: https://www.facebook.com/events/914353982236948/