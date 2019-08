"Una montagna di film": quattro serate di proiezioni in Valle Stura

Una montagna di film, la rassegna cinematografica dedicata alla promozione e alla valorizzazione della produzione cinematografica piemontese dedicata, in particolare, alla memoria dei luoghi e al patrimonio linguistico delle vallate alpine piemontesi, torna in Valle Stura per la sua terza edizione.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con i comuni di Argentera, Pietraporzio, Valloriate e Rittana, proporrà, nel periodo agosto-ottobre 2019, quattro serate di proiezioni cinematografiche che vedranno la partecipazione anche dei registi dei documentari proposti.

Il primo appuntamento si svolgerà ad Argentera (fraz. Bersezio, presso il tendone di fronte al Municipio) sabato 17 agosto alle 20.45 con la proiezione del documentario La Vioulounado. Na rigoulado de vioulouns a Fraise / Una festa di violini a Frassino di Andrea Fantino. Il documentario racconta l'edizione 2015 del festival omonimo e, attraverso la voce del direttore artistico, Gabriele Ferrero, guida lo spettatore alla scoperta non solo del festival, ma del patrimonio musicale occitano tradizionale delle nostre valli, guardando al passato e al presente. Ospiti della serata saranno, oltre al regista Andrea Fantino, anche i musicisti del gruppo “Viouloun d’amoun”. Ingresso gratuito e libero sino ad esaurimento posti.

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

Pietraporzio, sabato 14 settembre 2019, ore 20.45 - Proiezione del documentario Sconfinamenti. Storie di confine dalla Valle Gesso di Erica Liffredo (con la partecipazione della regista);

Valloriate, venerdì 20 settembre 2019, ore 20.45 – Proiezione del documentario Su campi avversi di Andrea Fenoglio e Matteo Tortone (con la partecipazione dei registi);

Rittana, venerdì 18 ottobre 2019, ore 20.45 – Proiezione del documentario Libere di Rossella Schillaci (con la partecipazione della regista).