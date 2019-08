Nido e Micronidi: a Bra si presenta l’attività 2019/2020

In vista dell’inizio del nuovo anno educativo, lunedì 2 settembre si terrà una riunione rivolta ai genitori dei bimbi iscritti all’Asilo nido e ai Micronidi comunali e aperta anche a coloro che sono interessati a conoscere meglio i servizi per la prima infanzia offerti dal Comune di Bra.

Durante l’incontro, in programma alle 20.45 nella sala conferenze del centro polifunzionale “Arpino” di via Guala, verranno presentate le attività educative rivolte ai bambini da 0 a 3 anni, le iniziative di sostegno alla genitorialità e le rette previste per l’anno educativo 2019/2020.

Sul sito del comune (www.comune.bra.cn.it) sono pubblicate anche le graduatorie degli ammessi alla frequenza per il prossimo anno educativo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0172/412062 o scrivere a asilonido@comune.bra.cn.it.