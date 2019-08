"Una passeggiata tra amici" a San Giacomo di Roburent: si raccolgono fondi per la pet therapy con i bimbi autistici

Lo Sci Club Grizzly Snow Team, attivo nel comprensorio di San Giacomo di Roburent, organizza il 17 agosto una camminata aperta a tutti, molto semplice e dal dislivello idoneo alla partecipazione di bambini ed anziani.

All'arrivo saremo accolti dalla dottoressa Francesca Vinai, psicoterapeuta e specializzata in per therapy dell'associazione AttivaMente, che farà giocare i bambini presenti e facendo partecipare tutti i cani presenti, in un pomeriggio che si preannuncia molto divertente.