Rocky non ha potuto trasferirsi all'estero col suo padrone, cerca una nuova famiglia!

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!

Vi presentiamo Rocky, circa due anni taglia medio/piccola cerca una famiglia... il suo proprietario l’ha portato in canile perché si e trasferito all'estero, è abituato a vivere in casa.

Questi due cuccioloni, entrambi maschi, sono stati trovati a Sommariva Perno... senza chip... chi li riconoscesse si trovano al canile di Alba!

Ora passiamo ai gatti…

Cerca casa! Ha tre mesi, maschio, simpaticissimo e molto giocherellone...vi aspetta al gattile di Alba insieme a tanti altri gattini!

Questa giovane gatta è stata trovata a Mussotto d’Alba, insieme ai suoi gattini, che per fortuna sono stati tutti adottati. Lei invece si trova ancora in gattile, in attesa di una famiglia... chi vuole essere la sua? Ha circa 2 anni, sterilizzata, test Fiv Felv negativi!



