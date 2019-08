A Sant’Albano rinnovata la sede della BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura

Spazi più funzionali e accoglienti, studiati per offrire a soci e clienti comfort ed efficienza: ecco come si presenta la filiale di Sant'Albano della Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, completamente rinnovata.

L'intervento ha rivoluzionato il volto di una delle sedi storiche della banca, con un restyling che ha modernizzato gli ambienti e migliorato il design degli interni.

L'inaugurazione ufficiale è stata lunedì 5 agosto alle 11, nei locali di via Vallauri 24 a Sant'Albano Stura.

“Il progetto di rinnovamento della filiale si inserisce nel programma di intervento per rendere più funzionali tutte le nostre sedi – ha detto Alberto Osenda, presidente della Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura -. E' un impegno che abbiamo preso nel rispetto dei nostri soci e dei nostri clienti, in linea con la nostra storica attività di banca del territorio, sempre attenta a offrire supporto a imprese e famiglie, per lo sviluppo delle realtà locali economiche e sociali”.

A Sant'Albano è stata ricavata un'ampia area dedicata alla clientela e spazi specifici per consulenze specializzate, tenuto conto che la Bcc è orientata non solo a fornire i servizi bancari tradizionali, ma anche soluzioni finanziarie e assicurative studiate su specifiche esigenze.