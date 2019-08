Alba, alla stazione ferroviaria del Mussotto scritta inneggia a Hitler e alle SS

Sperando che si tratti della bravata di qualche buontempone, è comunque uno spettacolo affatto edificante quello che si presenta a quanti, utilizzando il treno, fanno il loro ingresso nella capitale delle Langhe, città medaglia d’oro al Valor Militare per la lotta partigiana contro l’oppressore nazifascista.



Segnalata questa mattina al nostro giornale, la scritta che vedete in foto fa bella mostra di sé sui muri della stazione ferroviaria di Mussotto, ben visibile ai passeggeri fermi sui convogli in sosta lungo la linea ferroviaria Alba-Bra.



Sotto alla scritta "Heil Hitler", all’immancabile svastica e al richiamo alle famigerate Schutz Staffel, un autore dalle conoscenze evidentemente incerte ha riportato con un paio di errori ortografici quello che tragicamente viene ricordato come il motto delle stesse Ss: "Meine Ehre heißt Treue" (il mio onore si chiama fedeltà).