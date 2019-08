Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto a Ormea.

Per cause in corso di accertamento, una moto è uscita fuori strada. Feriti i due soggetti in sella: il conducente (G.F. 42 anni di Milano) e la passeggera, G.S. 40 anni di Mantova.

Entrambi sono stati elitrasportati in codice giallo all'ospedale Santa Croce di Cuneo.