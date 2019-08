Business, aprire una Yogurteria resta un’opzione valida

Accanto alle vecchie, care gelaterie si fanno sempre più largo le yogurterie. Si tratta, quindi, di un’ottima idea da cogliere al volo se si ha la voglia di mettersi in gioco e iniziare a imprendere.

Quanto costa aprire una yogurteria e cosa si deve fare? Questa è la prima domanda da porsi nel caso in cui si decida di portare avanti un progetto imprenditoriale di questo tipo. Del resto, aprire un’attività non è mai una passeggiata.

Vanno considerati costi, pratiche burocratiche e tanti aspetti diversi a seconda del business che si decide di avviare. Per questo motivo, quindi, è decisamente importante avere le idee chiare sin dall’inizio e sapere come muoversi verso il successo.

Consigli per aprire una yogurteria

Quando si decide di fare imprese, il primo step è quello di individuare il tipo di attività che si intende lanciare. In questo caso, come detto, si tratta dell’apertura di una yogurteria. Quali sono i passaggi successivi da prendere in considerazione?

Prima di entrare nel vivo del discorso, facciamo notare che per avviare un’attività di questo tipo non sono necessarie competenze specifiche. Si deve solo avere voglia di mettersi in gioco puntando su una attività commerciale che, oggi come oggi, può essere di successo.

Naturalmente, se si decide di aprire una yogurteria, sarà necessario imparare a realizzare il prodotto meglio degli altri e, soprattutto, si dovrà pensare ad acquistare i macchinari più adatti. Lo step immediatamente successivo, quindi, è quello di trovare un punto vendita. Non servono spazi enormi a dire il vero, ma è necessario che i metri quadri siano ben ottimizzati.

Se il negozio non è di proprietà, si deve pensare all’acquisto o a una soluzione di affitto. Ecco, quindi, che si deve iniziare a stilare un business plan nel quale dovranno essere elencate le spese da sostenere, ma anche gli investimenti da fare e gli obiettivi da perseguire. In questo modo, infatti, si potranno avere le idee chiare e il tutto inizierà a diventare più semplice e, al tempo stesso, il progetto prenderà forma.

A questo punto si deve altresì ricordare che, per avviare un’attività di successo, non si deve solo prendere in considerazione la bellezza o la metratura del punto vendita. Va considerata, infatti, anche la posizione dello stesso. Meglio optare per una zona con poca concorrenza, di passaggio e nella quale sia presente un bacino di utenza potenzialmente interessato all’attività.

Questa è un’analisi preliminare che va sempre fatta nel momento in cui si ha l’intenzione di avviare una nuova attività, di qualsiasi tipo essa sia.

Ecco, quindi, che è arrivato il momento di prendere in esame quelli che sono gli aspetti amministrativi in senso stretto e, soprattutto, gli adempimenti per essere in regola con i vari permessi.

Per entrare nel dettaglio, consigliamo qui una guida completa . Il contenuto di Contributipmi.it mette infatti in risalto quelli che sono gli obblighi sottesi all’apertura di una yogurteria. Si parte dalle licenze da prendere prima di aprire.

Sarà necessario il certificato SAB dato che la yogurteria viene classificata come attività nella quale si somministrano alimenti e bevande. Al fine di ottenere questa certificazione obbligatoria sarà necessario frequentare un corso specifico. Si dovrà poi seguire un corso HACCP che deve essere fatto anche da tutti coloro i quali lavorano nel punto vendita.

Dopo aver fatto tutto ciò, si deve anche ricordare che per questa attività è necessaria l’apertura di Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. Andranno poi regolarizzate le posizioni INPS.

A questo punto, si potrà procedere con l’organizzazione del punto vendita. Arredamento, macchinari e quant’altro. Quando la yogurteria prenderà forma, sarà pronta per essere aperta.