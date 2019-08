A Boves la 15esima edizione del Festival internazionale "Vie di Jazz"

Siamo oramai alle porte della nuova edizione 2019 del Festival,con tre giorni di concerti, nei quali avremo di nuovo la possibilità di rivivere le emozioni che questa grande musica può trasmettere.

Boves, piccola città del cuneese ma con un grande interesse a tutto ciò che è cultura, è stata definita in questi anni dalle riviste specializzate la “Capitale del Jazz”.

Le strade del centro storico, il palco naturale sul sagrato della chiesa in Piazza dell’Olmo, Villa Berrini (novità di quest’anno) e la Confraternita S. Croce saranno nuovamente la cornice di questo evento. Ogni anno centinaia di persone si recano per assistere ai concerti serali e agli eventi del pomeriggio, con un programma sempre intenso e di altissimo livello curato da Roberto Chiriaco, direttore artistico del festival dal 2005.

Il Festival è voluto fortemente dall’assessorato alla cultura di Boves in collaborazione con l’associazione Pro‐loco.

Inoltre, anche quest’anno il Festival darà spazio a nuove formazioni emergenti che potrannoesibirsi e presentare i loro progetti al grande pubblico.

L’augurio è che anche questa quindicesima edizione possa consolidare il grande prestigio che Vie di Jazz è riuscito a ritagliarsi in questo specifico ambito musicale e che la Città di Boves si trasformi ancora una volta, il 16, 17, 18agosto in un punto di riferimento per gli appassionati del jazz e per chi lo vuole ancora scoprire e conoscere.

I nomi ospitati nelle scorse edizioni sono a garanzia di un altissimo standard qualitativo della musica jazz internazionale, eccone alcuni: Paolo Fresu Quintet, Stefano Bollani, Enrico Rava, Enrico Pierannunzi Trio,Danilo Rea e i Doctor 3, Rosario Giuliani, Maria Pia de Vito, Franco d’Andrea, Fabrizio Bosso e gli High Five, Bobby Watson, Steve Grossmann, Scott Hamilton, Petrucciani Brothers,Flavio Boltro, Dado Moroni, Massimo Morriconi e Paolo di Sabatino, Eddie Gomez, Harold Danko, Toninho Horta , Claudio Roditi, Duduka da Fonseca, Gianluca Renzi Big Band, Living Coltrane, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Brancaleoni, Miles Rewind Project, Bebo Ferra, Rita Marcotulli, Alfredo Golino, Arti &Mestieri di Furio Chirico, Federica Colangelo, Youlookcon Luisa Cottifogli ed Aldo Mella, Enrico Merlin, Luca Bragalini, Luca Zanetti, Fulvio Albano-Chiara Quintet e molti altri ancora.