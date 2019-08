Arteritivo: orologi, arte e aperitivo a Mondovì

Via Piandellavalle a Mondovì per due giorni, il due e tre agosto, ha condotto i visitatori in un luogo d’arte. Un bell’evento culturale organizzato dal BT-STUDIO con DE LA RUV, e durato due giorni, ha riscosso notevole successo di pubblico. Un'esposizione di preziosi orologi e opere di validi autori è stata come un riscatto artistico per una via un tempo prestigiosa e ora avviata, cambiati i tempi, ad un inesorabile declino commerciale.

C’era la “Semisfera” di Alvise Pasquali in splendido marmo bianco di Carrara. Tutta scolpita con rappresentazioni di orologi in 3D, e riprodotta su di un quadrante degli orologi Bereve esposti ala visione del pubblico. I quadranti degli orologi sono sono stati realizzati su disegni di Ugo Nespolo. La concezione artistica e “filosofica”di Pasquali realizza la sua piena espressione nel piede “deformato”da dita incrociate in una scarpa da donna: Spesso nascondiamo le negatività sotto l’apparenza della bellezza e del positivo. Come le maschere pirandelliane nel teatro. Di Alvise Pasquali anche le “pietr a porter”, piccole sculture da mano, e un perone in raffinato marmo bianco di Carrara.

Teresa Marsupino era presente con i suoi acquerelli. Intensi e suggestivi i suoi “velieri”. Il dramma della tempesta non sfocia in tragedia perché ad affrontare l’evento è la reazione corale, solidale, di tutti i naviganti. La speranza di vincere il male sta nell’impegno di tutti. Metafora della vita con le sue traversie, le sue vittorie, ma anche le sue tragedie. Tra gli altri lavori della Marsupino, emana un particolare fascino “La luna e il lupo”. La luna con il suo candore, impersonata da una bella ragazza con la fronte ampia e chiara, consola della sua solitudine un lupo. Il volto della ragazza e la faccia del lupo, sono posti uno sull’altra in perfetta verticale. La cornice dei capelli e le guance del lupo formano un ‘ovale,’ un ellisse che racchiude e isola i due “protagonisti”in un ulteriore intimo abbraccio. Negli acquerelli di Teresa Marsupino è da rimarcare una sua ininterrotta evoluzione stilistica e concettuale.

Le sue pennellate si son fatte nel tempo sempre più vivaci, dinamiche, evocative, significative. Non so se “eclettico “ sia il termine apppropriato per lo stile di Mauro Prandi. Il suo stile non è facilmente definibile. Spazia da opere dal tratto leggermente naif ad altre surreali se non addirittura astratte. Visioni oniriche di donne che emergono da una spirale di vapore. Una figura incollata ad una parete di juta, cupa con due lacrimoni che scendono. Un’atmosfera tetra e inquietante suscita nella mente emozioni e sensazioni non certo idlliache. “Arteritivo”, il nome della interessante esposizione, fonde l’arte con l’aperitivo, un momento condiviso gustando opere di grandi artisti e un delizioso buffet.