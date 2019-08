Buschesi riuniti nella festa della Madonnina

Si chiude oggi il programma degli eventi della festa patronale delle Madonnina incominciato venerdì scorso a cura dell’associazione Vivi Busca col titolo “Suta el cioché d’la Rusa”. In effetti proprio sotto il monumento simbolo della città, nella centralissima piazza della Rossa, sul sagrato della chiesa che ospita l’icona quattrocentesca della patrona, si sono tenute tutte le manifestazioni, svolte insieme con il Comune, il Complesso bandistico musicale di Castelletto, i Massari della chiesa Santissima Trinità, il Caffè Città e Santibriganti Teatro.



Venerdì 2 agosto ore 21 il Complesso bandistico musicale di Castelletto si è esibito nella sesta edizione del tradizionale Concerto. L’evento si è tenuto davanti al solito numeroso e affezionato pubblico: la banda guidata da Piervanni Paschetta e dai suoi collaboratori Erika Targon ed Enrico Pomero e diretta dal maestro Marco Andrea Colombero è stata presentata da Giangi Giordano, mentre i saluti dell’amministrazione comunale sono stati portati dal sindaco, Marco Gallo, dagli assessori Lucia Rosso ed Ezio Donadio.



Sabato 3 agosto un buon numero di commensali hanno preso parte alla Grigliata sotto le stelle e assistito allo "Fresche magie" di e con Mago Pongo, per la rassegna Sì di Venere. Teatri d'estate a cura di Santibriganti teatro.



Questa mattina, infine, per le vie del cento città si è tenuta la tradizionale Fiera della Madonnina.



La mostra di pittura "I sogni volano"

La mostra di pittura "I sogni volano" dell’artista Fulvia Testi inaugurata nella galleria Casa Francotto (piazza Regina Margherita 20) sabato scorso sarà aperta anche sabato 10 e domenica 11 agosto con entrata libera. L’orario è sabato ore 15-19, domenica ore 9-12 e 15-19.