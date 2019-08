I Marchesi di Busca accolti in riva al Lago Trasimeno

Sabato 3 e domenica 4 agosto i coniugi Bruno, che impersonano i Marchesi di Busca aleramici, hanno partecipato ai festeggiamenti e cortei storici indetti dalla Confraternita di San Domenico di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

Nella suggestiva Rocca di Castiglione, che si affaccia sullo splendido lago Trasimeno, i Marchesi di Busca hanno proposto la storia antica e romantica di Beatrice di Busca, loro figlia andata in sposa al conte di Urgel in Catalogna, ma sedotta dal trovatore provenzale Rambaldo d'Orange, costui rimase al castello di Busca a suonare il suo liuto ed a cantare le dolci melodie d'amore per la bella Beatrice, egli malato d'amore morì, la bella dama nel triste castello d'Urgel seppe la notizia e si ritirò in un convento nei Pirenei dove trascorse in solitudine gli ultimi anni della sua giovane vita.

Nel corso della manifestazione, i Marchesi di Busca sono stati anche accolti dal sindaco Matteo Burico, a seguire v'è stata pure la Santa Messa in costume storico presso la chiesa di Maria Maddalena, 12 gruppi presenti all'evento molti dei quali provenienti dal Piemonte, Lazio, Molise e Toscana e Umbria.

"E' stata una bella esperienza, in una terra nobile e ed antica come l'Umbria. Castiglione è una cittadina con scenari da favola, dovuti anche al bellissimo lago Trasimeno che la bagna. - raccontano - Proprio in detto luogo si racconta la leggenda del principe Trasimeno che viaggia nelle terre del centro Italia, l'antica Etruria.

Nel suo viaggio giunge in riva ad un lago, ampio e con le rive coperte di alberi. Si ferma sulla riva e, dato il caldo estivo, decide di fare un bagno. La ninfa Agilla lo scorge e rimane colpita dalla bellezza del giovane; decide di sedurlo e con il proprio canto lo attira al centro del lago.

Ma questo causa tale stordimento nel giovane che sopraffatto dall'emozione, annega. Narra ancora la leggenda che il corpo non è stato mai trovato e che in suo ricordo il lago è stato chiamato Trasimeno.

Da allora, nelle serate di agosto, quando una brezza leggera vola sulle acque del lago e fa stormire le foglie, si dice che è il lamento della ninfa Agilla, alla ricerca del bellissimo principe".