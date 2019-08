L’artista genovese Giuseppe Ballacchino espone a Frabosa Sottana

Il Comune di Frabosa Sottana organizza in collaborazione con l’Associazione Culturale Valle Maudagna e l’albergo Italia una mostra di pittura dal titolo “Espressionismo” dell’artista genovese Giuseppe Ballacchino.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 10 agosto alle ore 17 presso la sala esposizioni dell’albergo Italia di Frabosa Sottana, via principe Umberto 15.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino, il presidente dell’Associazione Culturale Valle Maudagna Gianni Dulbecco, il critico d’arte Paolo Rocchi e l’artista Giuseppe Ballacchino.

La mostra rimarrà aperta fino al 24 agosto con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 17,30 alle 19,30; domenica dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30. Ingresso libero.

La biografia di Giuseppe Ballacchino

Sono nato a Genova il 30 novembre 1980, ho manifestato fin da piccolo una certa indole artistica, facendo della "scultura", con il pongo a quei tempi, uno dei miei giochi preferiti, in cui mi cimentavo con passione ed entusiasmo. Col il passare degli anni, poi, lungi dall'essere abbandonato, questo passatempo è diventato qualcosa di più, perfezionandosi in tecnica e stile, alimentato da una vita densa di drammi famigliari.

Oggi, finalmente, ho trasformato ciò che per me era un mezzo di evasione da quella vita, in una e vera e propria professione.

La critica

Si presenta a Frabosa Sottana una mostra di pittura dal titolo "Giuseppe Ballacchino: espressionismo". Tale titolo é alquanto significativo per come l'artista mette in evidenza, nelle sue opere, le espressioni delle figure femminili abbinate ai colori caldi delle tele. Si nota, infatti, che le opere sono suggestive e varie.

L' artista é in una continua ricerca in cui rivela tutta la sua fantasia ed é preso da una febbre creatrice attraverso cui, con una linea sottile, queste opere vengono collegate alle espressioni, ai sentimenti e alle situazioni nelle quali il pittore da il meglio di sé. Come non vedere nelle figure del cavallo, nei volti femminili una inquietudine caratteriale verso certe situazioni in cui le espressioni per l’artista diventano fonte d'ispirazione.

Bisogna essere grati a Giuseppe che, attraverso la sua pittura, ci porta in un viaggio fatto di sensazioni, colori e opere autentiche, rivelandosi, per questo, artista nascente nel panorama artistico nazionale .