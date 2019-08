Una nuova pista da ballo in frazione San Mauro di Boves

La Pro Loco bovesana inaugura la sua nuova pista da ballo (come ben non si è potuto fare a Sant’Eligio, per le minacce di maltempo), acquistata grazie ai contributi della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, Banca di Credito Cooperativo.

Il momento è fissato per giovedì 8 agosto, alle 19,45, in frazione San Mauro, con momento conviviale.

Spiega il presidente Fabio Secondo Dutto: "La pista va a sostituire la vecchia struttura utilizzata negli anni. Sarà a disposizione di tutte le realtà bovesane che ne richiederanno l'utilizzo".