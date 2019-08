Notti delle stelle cadenti e Ferragosto: le iniziative di Pian Munè di Paesana

Dal 9 agosto la stazione di Pian Munè di Paesana celebrerà la settimana delle stelle cadenti. Venerdì 9 è in programma una serata di astronomia in collaborazione con l’osservatorio astronomico Uranie di Luserna San Giovanni. Grazie alle indicazioni degli astronomi sarà possibile osservare il cielo stellato con e senza telescopio. Cena e osservazione a 23 euro.

Sabato 10 agosto, il menù propone una grigliata sotto le stelle al rifugio a valle, ed una polentata in quota. Sarà l’occasione per esprimere i propri desideri, con possibilità di prenotare la propria sdraio la notte di San Lorenzo. Cena e sdraio a 20 euro.

Sarà poi il turno di Ferragosto, sempre in pieno stile Pian Munè. Si comincia mercoledì 14 agosto, con cena e musica nei rifugi a valle in quota. A valle si esibiranno dal vivo i Ballin’the Jack con repertorio female blues e in quota ci sarà musica con balli di gruppo. Cena con menù a 18 o 24 euro.

Il 15 agosto, grande grigliata di Ferragosto con musica al rifugio a valle e polentata al rifugio in quota. Possibilità di pranzare alle 12, alle 13 o alle 14 dentro o sulle terrazze.

Ricordiamo che nel mese di agosto i rifugi e la seggiovia saranno aperti tutti i giorni, mentre è a disposizione un’area tende gratuita, possibilità di trasporto in Defender per le cene in quota.

Per info e prenotazioni 328925406 o- www.pianmune.it.