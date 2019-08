Manca sempre meno allo “start” della 43esima edizione della Strapaesana

Puntuale come ogni anno torna, sabato 10 agosto, a Paesana, la “Strapaesana” tradizionale appuntamento d’agosto con la corsa – competitiva e non – di 5 chilometri per le vie del paese.

L’organizzazione è in capo alla locale Pro loco, che si avvale della collaborazione di Comune, Atletica Sanfront, Fidal, Associazione nazionale Alpini, squadra Anti incendi boschivi e Croce rossa.

Giunta alla 43esima edizione, la Strapaesana sarà valida come decima prova del trofeo CorriPiemonte 2019. Per gli agonisti c’è tempo sino alle 24 del 7 agosto per iscriversi, tramite il portale www.fidal.it o eccezionalmente scrivendo a sigma.piemonte@fidal.it.

Per i non competitivi, invece, le iscrizioni si raccolgono sino a 15 minuti prima della partenza (è possibile iscriversi domani, mercoledi 07 agosto , dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18).

Il programma: ritrovo alle 15.30 in piazza Vittorio Veneto; partenza alle 17 dal tradizionale “start” di via Po.

Previsti premi individuali per i classificati assoluti e premi di categoria, assegnati ai primi tre atleti maschili e femminili che taglieranno la linea del traguardo, in piazza Vittorio Veneto. Premi anche per chi batterà il record della manifestazione: 14 minuti e 16 secondi il maschile, 16 minuti e 18 secondi il femminile.

Alle prime tre società che si classificheranno “per punteggio” verrà consegnato, rispettivamente, il Trofeo Unione sportiva Sanfront Atletica, il Trofeo Comune di Paesana ed il Trofeo Pro loco Paesana.

Costo d’iscrizione: 5 euro, comprensivo della maglietta ufficiale dell’evento e del pettorale, da utilizzare sia durante la corsa, che a margine della competizione: il numero del pettorale sarà infatti valido per l’estrazione finale dei premi a sorteggio e per il pasta party.

I premi. Primo premio: una crociera per due persone nel Mar Mediterraneo, offerta dalla “Polaris viaggi”; secondo premio: soggiorno per due persone offerto dall’Hotel Astoria di Cervinia; terzo premio: stagionale offerto dai gestori della stazione sciistica di Pian Munè dal valore di 250 euro; quarto premio: giacca da sci della “Ast” offerta da Isaia Sport. Andranno a sommarsi ai tanti premi offerti dai commercianti locali.

A termine dell’estrazione, e durante il pasta party, animazione e dj set.