Chiusa Pesio: per sedersi ai tavoli dell'area verde o si paga o si acquista in valle

A partire da domenica 11 agosto e fino al 30 settembre, limitatamente ai giorni festivi, sarà regolamentata la fruizione dell’area verde situata in via Comunale Mondovì a Chiusa di Pesio.

Come deciso con delibera comunale: coloro che utilizzeranno i tavoli da picnic esistenti o installati temporaneamente dovranno versare all'incaricato comunale la somma di 5 euro o, in alternativa, esibire uno o più scontrini fiscali (per generi alimentari e non) di importo non inferiore a 20 euro, emesso nella stessa data di utilizzo dei tavoli da esercizi commerciali con residenza fiscale a Chiusa di Pesio.

Obiettivo è promuovere gli acquisti in Valle Pesio, oltre ad un uso responsabile del verde pubblico (partendo dal disincentivare l’abbandono dei rifiuti) e la vocazione turistica del territorio.

L’iniziativa verrà portata avanti in collaborazione con i volontari del Centro Anziani a cui l’amministrazione comunale porge pubblicamente il proprio ringraziamento.