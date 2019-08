11 gatti trovati morti a Borgo San Dalmazzo, la polizia municipale invita a fare segnalazioni

"Trovate morte 4 gatte e 7 cuccioli in zona Drago 3. Quasi certamente avvelenate. Pericolo per chi passeggia con i cani... massima cautela".

È il messaggio comparso questa mattina, mercoledì 7 agosto, sul gruppo Facebook "Sei di Borgo San Dalmazzo se".

Il ritrovamento degli animali in corso Mazzini, appunto nei pressi della pizzeria Drago 3.

La notizia è confermata dalla polizia municipale borgarina che invita, chi avesse informazioni, a fare denuncia: "Invitiamo eventuali testimoni a presentare denuncia presso il Comando di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo ai fini di poter procedere con gli accertamenti del caso.

Anche se la denuncia è obbligatoria per il solo proprietario o per il responsabile degli animali la segnalazione è un dovere civico per tutti i testimoni al fine di acquisire elementi più circostanziati rispetto alla segnalazione sui social e al fine di poter compiere tutti gli accertamenti volti ad evitare ulteriori pericoli per altri animali e per l'uomo".