A Ceresole d'Alba si inaugura il muBATT, Museo della Battaglia ed il nuovo salone polifunzionale

Nel fine settimana tra venerdi 27 settembre e domenica 29 settembre si terrà l'inaugurazione del muBATT di Ceresole d'Alba con annesso salone polifunzionale, nuovo spazio museale multimediale ispirato alla storica battaglia di Ceresole del 1544.

La battaglia vide affrontarsi francesi e spagnoli insieme ad eserciti di mezza Europa sul nostro territorio, con migliaia di soldati impegnati.



Il programma di massima prevede l'apertura riservata ai bambini e ragazzi il venerdi 27 mattina, un convegno storico dedicato agli operatori il sabato e l'apertura ai ceresolesi e al pubblico per domenica 29, con inaugurazione ufficiale con gli amici francesi di Saint Paul de Vence ospiti, eventi e manifestazioni lungo la giornata per grandi e bambini.

A presto per i dettagli, save the date.

L’esperienza del nuovo Museo della Battaglia che sta nascendo in questi mesi a Ceresole d’Alba è reperibile anche in rete e sui social. Navigando si può scoprire giorno per giorno a cosa si stia lavorando per far conoscere la storia, i fatti, gli eventi del progetto e il territorio della Battaglia di Ceresole d’Alba del 1544.

Il Museo della Battaglia è online sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube.