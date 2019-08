Domenica 11 agosto alle ore 11 in località San Michele di Prazzo e precisamente in cima al Monte Chersogno, verrà celebrata la tradizionale Santa Messa in occasione della Festa del Cristo delle Vette.

Quest’anno, ricorrendo il 55° anniversario della posa della Santa Croce in cima al Monte Chersogno, la celebrazione verrà accompagnata dal suono di due cornamuse.

Seguirà tradizionale pranzo al sacco a Fontana Nera. La festa proseguirà a Borgata Chiesa.