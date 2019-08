Il Ferragosto a Bra è gratis nei musei

Ferragosto al museo, al parco e al cinema… a Bra si può! Anche quest’anno, come da tradizione, la città di Bra, in particolare attraverso i suoi musei civici, offre diverse occasioni per trascorrere il Ferragosto in città.

Giovedì 15 agosto 2019, il museo di storia naturale “Craveri” (via Craveri 15) sarà aperto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Alla sera, dalle 21, sarà accessibile unicamente il giardino del museo dove verrà proiettata la Multivisione in collaborazione con l'associazione Amici dei musei di Bra.

Il Museo del Giocattolo (in via Ernesto Guala 45) sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18,30, il Museo civico di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa (in via Parpera 4) sarà visitabile dalle 15 alle 18, mentre la “Zizzola - Casa dei Braidesi” (in strada Fey 1), sarà aperta dalle 10 alle 18, con orario continuato, e la possibilità di fruire anche delle mostre temporanee allestite nella struttura e nel parco dove sono disponibili alcune sdraio per relax e picnic. Nella giornata di Ferragosto, l’ingresso ai musei civici di Bra è gratuito.



Doppio appuntamento con il grande schermo in serata. In piazza Giolitti c’è la consueta “tappa” del giovedì della rassegna di cinema all’aperto “Periferia cuore della città” (con la proiezione, dalle 21,30 del film “Un’estate in Provenza” con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Jouannet), mentre al “Craveri” si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo di immagini e musica della Multivisione. Dalle 21, nel giardino del museo, il programma curato da Roberto Tibaldi dello studio Immaginare di Bra, proporrà agli spettatori nove opere di autori che fanno parte dell’Associazione Italiana degli autori di Multivisione artistica (AIDAMA), per un coinvolgente viaggio tra le emozioni attraverso immagini che spaziano tra natura, colori, dettagli, paesaggi vicini e lontani catturati dai fotografi e sapientemente accostati a note e suoni dagli autori della multivisione. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Chiesa di Bescurone, in viale Industria 2. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il museo civico “Craveri” al numero 0172.412010. In allegato il programma completo della Multivisione. Maggiori informazioni sugli appuntamenti estivi su www.turismoinbra.it.