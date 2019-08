“Sposi In 2019”: tutto quello che c'è da sapere per sposarti!

Whorkshop “My Cocktail Experience” by MSZ Lab

My Cocktail Experience è il workshop creato appositamente per le coppie che partecipano a Sposi In, un’occasione unica per sperimentare l’arte della miscelazione e realizzare il proprio cocktail sotto la guida di professionisti qualificati.

Dopo un’introduzione dei bartender sulle basi della mixologia, della selezione prodotto e della strumentazione professionale, le coppie realizzeranno e degusteranno il drink che avranno creato con le proprie mani.

Un’occasione unica per scoprire la magia che si nasconde dietro ad ogni drink, iniziando a pensare al cocktail perfetto per il giorno più bello!

I posti sono limitati! Ecco gli orari dei workshop

Sabato 21 settembre | 1° turno | 20 persone dalle 16.00 alle 17.00

Sabato 21 settembre | 2° turno | 20 persone dalle 18.00 alle 19.00

Domenica 22 settembre | 1° turno | 20 persone dalle 16.00 alle 17.00

Domenica 22 settembre | 2° turno | 20 persone dalle 18.00 alle 19.00

Come partecipare? Registrandosi e visitando l’expo più innovativa del Piemonte. www.sposiin.info

UNA CENA ROMANTICA FOR YOU OFFERTA DA GRUPPO SPES

Cari futuri sposi avrete l’occasione di gustare le delizie preparate da Catering Gruppo Spes in un’occasione romantica presso il ristorante Etiko Bistrot. Come aggiudicarvela? Sarà semplicissimo basterà partecipare alla fiera di sposi in settembre 19 e se sarete fortunati la estrarrete tra i vari omaggi messi a disposizione dagli espositori! Registrati e scopri tutte le altre iniziative. www.sposiin.info

SOGNARE LA VITA DA REALI VISITANDO GRATUITAMENTE LA ROMANTICA PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI

Se non avete mai visitato la grandiosa residenza reale, partecipando a Sposi In potrete avere l’opportunità di curiosare tra le stanze e le abitudini dei sovrani sabaudi, apprezzare le meraviglie architettoniche dello juvarra e sognare di essere in una favola attraversando il maestoso salone centrale dedito al ballo. Molte sono le coppie che scelgono Stupinigi anche come location di celebrazione del proprio matrimonio e questa potrebbe essere un’occasione per visitare tutti gli ambienti nutrendosi di grande arte e storia . Per le 10 coppie più fortunate la Fondazione Ordine Mauriziano ha predisposto degli ingressi omaggio perché la Palazzina lasci un ricordo unico e romantico ai promessi sposi. Come ottenerli? Registrati e visita l’expo nella meravigliosa Palazzina Patrimonio dell’unesco. www.sposiin.info

DEABEEWEDDING OFFRE LA SUA CONSULENZA GRATUITA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VOSTRO MATRIMONIO.

Non sapete da dove iniziare per organizzare le vostre nozze in modo impeccabile, quali sono i servizi matrimoniali ottimali da scegliere rispettando il vostro budget disponibile, come risolvere delle problematiche particolari e non avere imprevisti nel giorno più importante della vostra vita? Deabeewedding Wedding Planner vi fornirà gratuitamente il supporto per realizzarlo: potrete affidare all’agenzia il disbrigo di un singolo aspetto delle nozze o l’intera organizzazione dell’intera cerimonia civile o religiosa, il ricevimento, dal dog sitter al viaggio di nozze e molto altro ancora. La loro ultima idea? www.sailboatevent.it. Una esperienza unica per vivere il mare in una occasione speciale partendo dalla formula Day Cruise fino alla Mini Crociera passando per cene romantiche, addii al nubilato e Family Day, in Liguria. Sulle Barche è possibile anche sposarsi . Volete conoscere tutti gli altri loro servizi? Partecipate a Sposi In e potrete estrarre il loro omaggio se sarete fortunati. Registrati www.sposiin.info ! Ti aspettiamo!

PER TE L’EMOZIONE DEL TEST DRIVER SULLA FIAT 500 D’EPOCA BY CLUB SCUDERIE REALI

Non hai ancora scelto l’auto che ti accompagnerà verso una nuova avventura? Sposi In ti offre l’opportunità esclusiva di salire a bordo della FIAT 500 – RE 76438 - Nata nel 1961, pezzo unico del Club Scuderie Reali e di proprietà di Autoservizi Stupinigi partner di Sposi In. Sarà come vivere una nuova avventura dal gusto vintage e con la passione travolgente di chi dà valore alla storia automobilistica. Presente anche alla Parade storica della

457 Stupinigi Experience, organizzata da Ruzza Torino, l'evento più prestigioso nel mondo Fiat 500, per Parco Valentino - Salone dell'Auto di Torino.

Bianca lucida e allestita da fiori d’arancio, la FIAT 500, è stata protagonista di eleganti cerimonie e perché no potrebbe esserlo anche della tua. Vuoi scoprire come? Registrati www.sposiin.info e partecipa all’expo Sposi In , se sarai fortunato potrai ricevere questo omaggio e, direttamente in fiera entrare nella storia, alla giuda di un’auto inimitabile!

PER VOI UN GIOIOSO CENTROTAVOLA DI PALLONCINI CREATO DA LA TANA DI WHITE

Per rendere la tua festa briosa e particolare avete pensato ad un allestimento realizzato con palloncini? La Tana di White omaggerà la coppia fortunata presente in fiera con una bella composizione centrotavola per il loro matrimonio. Allegria, colore e fantasie suggestive renderanno ogni vostro momento memorabile. La Tana di White presenterà in fiera a settembre tantissime proposte per corredare la tua festa con palloncini di diverso tipo sempre all’insegna della gioia ed eleganza, e perché ci sia la giusta atmosfera di festa tra gli invitati presenterà anche il suo staff di animazione con giocoleria, mago e altre attrazioni. Vi aspettiamo registratevi per partecipare www.sposiin.info

VORRESTI UN SUPER REGALO BEAUTY? PER TE BEA ESTETICA

Ha pensato proprio a tutte voi care sposine perché la bellezza sia la vostra parola d’ordine per tutta la vita a cominciare dal vostro giorno più importante. La professionalità di Alessandra di Bea Estetica si mette a disposizione per farvi godere momenti di puro relax e gioia omaggiando le fortunate partecipanti alla fiera Sposi In con: 50 MASSAGGI da 30 min, 50 PIEGHE, 10 EXTENTION CIGLIA, 20 MANICURE da usufruire entro due mesi dalla consegna. Siete pronte a farvi coccolare nelle sedi della Beauty farm Bea Estetica in centro a Torino e Brandizzo? Registratevi www.sposiin.infoa Sposi In e potrete aggiudicarvi questi bei regali.