Alba: dal balcone del Municipio tolto lo striscione: “Verità su Giulio Regeni”

È stato tolto, proprio in queste ore, lo striscione con la scritta “Verità su Giulio Regeni”, dal balcone del Municipio di Alba.

Una scelta che sicuramente farà discutere, probabilmente anche all’interno della stessa maggioranza.

Alba aveva aderito alla campagna lanciata da Amnesty International ed esponendo al balcone del Palazzo comunale lo striscione giallo, dopo l’approvazione della delibera di Giunta del 5 aprile del 2016.

L’Amministrazione era guidata da Maurizio Marello e l’iniziativa intendeva invocare così giustizia per il giovane ricercatore italiano torturato ed ucciso a Il Cairo in Egitto dove si trovava per svolgere una ricerca sul sindacato.

In queste ultime settimane si è già verificata un’altra “lotta sugli striscioni”, che ha visto coinvolta la Regione Piemonte, passata al centrodestra con il governatore Alberto Cirio, quando era stata affissa la scritta: "Verità per Bibbiano", poi rimossa dopo pochi giorni dall’esposizione