Cinque giorni di festa patronale in frazione Alma: un grande successo per la Pro Loco di Frabosa Sottana (FOTO)

Si è conclusa con la consueta polentata del lunedì la festa patronale dedicata alla Madonna della Neve in frazione Alma di Frabosa Sottana e interamente curata, sotto il profilo organizzativo, dall'associazione turistica Pro Loco di Frabosa Sottana. Un'edizione mai così ricca di eventi prima d'ora, con un palinsesto di 6 appuntamenti svoltisi in appena cinque giorni.

Eccoli riassunti di seguito.

GIOVEDÌ AGOSTO "7 PILONI 2019. CAMMINANDO CON SILVIO" - Grande successo per la terza edizione della "7 Piloni", manifestazione sportiva non agonistica a carattere ludico-ricreativo. La corsa si è svolta su un percorso di 6,4 chilometri, durante il quale si sono toccati i punti più caratteristici dell'Alma, mentre la camminata di 5 circa chilometri quest'anno è stata denominata "Camminando con Silvio" per ricordare uno degli "Amici dell'Alma" (associazione promotrice dell'evento assieme alla Pro Loco e all'Atletica Mondovì Acqua San Bernardo) recentemente scomparso. Circa 320 tra podisti e camminatori si sono cimentati sul percorso che ha visto trionfare tra gli uomini Paolo Aimar dell'Atletica Saluzzo su Stefano Camaglio della PAM Mondovì e Oscar Bracco della Valtanaro. Tra le donne prima Erica Basso (Team Marguareis), davanti a Mariangela Siccardi (PAM Mondovì) e Adriana Sciolla (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo). Traguardi intermedi anche per i più giovani: ai 350 metri per gli esordienti, ai 1100 metri per i ragazzi e ai 1800 metri per i cadetti. La Pro Loco ringrazia i seguenti partners: Croce Rossa di Villanova Mondovì; Alpini di Frabosa Sottana; BAM Mondovì; BCC Pianfei e Rocca de' Baldi; il Comune di Frabosa Sottana; Alimentari "da Eliana"; "Bonicco Mauro lavorazioni in legno"; Laura, Michela e Francesca, moglie e figlie di Silvio.

SABATO 3 AGOSTO: "MELODIE NEL VERDE" - Sabato 3 agosto è andato in scena per l'ottavo anno "Melodie nel verde", con il concerto di arpa (Valentina Meinero), flauto (Maurizio Davico) e violino (Alessandro Chiapello). I numerosi presenti sono stati allietati dalla bravura dei tre maestri, che hanno suonato opere di artisti di caratura internazionale: da Purcell a Bach, da Donizetti a Pachelbel, passando attraverso le danze della tradizione irlandese e scozzese.

GASTRONOMIA E GIOCHI PER BAMBINI - Non potevano mancare gli appuntamenti gastronomici andati in scena nelle serate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5, curati come sempre dallo chef Gianluca Sibilla, e i momenti dedicati ai più piccoli, con i giochi in piazza ideati e seguiti dagli animatori dell'oratorio in collaborazione con i volontari della Pro Loco.

PAROLA AL PRESIDENTE - "Sono stati giorni molto intensi e con pochissime pause, ma sicuramente ne è valsa la pena, perché c’è stata una grande partecipazione di pubblico, soprattutto per quanto riguarda la '7 Piloni', dove abbiamo registrato una folta partecipazione anche dai Comuni limitrofi, specialmente da Monastero di Vasco", ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana, Paolo Voarino, il quale ha poi aggiunto: "C'è stato anche un ottimo riscontro per quanto riguarda il concerto di arpa, flauto e violino, per il quale si sono già gettate le basi per il prossimo anno. Sempre molto bene, inoltre, le tre serate gastronomiche, con menù ricchi e variegati. Degno di nota anche il pomeriggio dei bambini, grazie ai ragazzi dell'oratorio abilmente capeggiati da Federico Billò. La festa patronale dell'Alma è archiviata, ma le nostre manifestazioni proseguiranno per tutto il mese di agosto. Per maggiori informazioni, consultare la nostra pagina Facebook o telefonare al 339/5928256".