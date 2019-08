Mario Fugaro nuovo presidente di Wonderful Langhe Roero

Nei giorni scorsi, presso gli uffici dell’Associazione Commercianti Albesi si è tenuta l’assemblea dei soci di Wonderful Langhe Roero, la società consortile nata in occasione di Expo 2015, per promuovere il territorio albese e braidese nei principali appuntamenti enogastronomici nazionali ed internazionali.





Dopo aver approvato il bilancio 2018, l’Assemblea dei soci ha esaminato le attività svolte nel recente passato, tra le quali spiccano la partecipazione al XII Salone del Gusto di Torino e la collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’Annual Meeting del network Creative Cities UNESCO che si è tenuto a Fabriano nelle Marche. In riferimento al rinnovo delle cariche, l’Assemblea dei soci composta dalle Associazioni Commercianti di Alba e Bra, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che è composto da Mario Fugaro presidente, Luigi Barbero vice presidente, Fabrizio Pace e Mariella Ambrogio. Confermati in qualità di condirettori Marco Scuderi e Enzo Basso.

Il primo appuntamento per il rinnovato CdA sarà un’importante occasione di promozione del territorio nell’imminente edizione di Cheese - Le forme del latte, la biennale casearia organizzata da Slow Food Italia che si terrà nel centro storico di Bra dal 20 al 23 settembre. Per usufruire appieno di questa importante opportunità Wonderful realizzerà, grazie anche al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, un punto informativo dinamico, accattivante e innovativo, basandosi sulla felice esperienza maturata negli anni, che interagendo con il pubblico lo renderà protagonista, unendo alla promozione del territorio le immancabili degustazioni delle eccellenze enogastronomiche tipiche delle nostre colline: dai prodotti braidesi come salsiccia e formaggi alle nocciole dell’Alta Langa, con grande evidenza per il Tartufo Bianco d’Alba la cui raccolta, che sarà avviata il 21 settembre, potrà da subito giovarsi di un’esclusiva vetrina internazionale.

L’obiettivo delle iniziative di Wonderful è offrire ai visitatori non un semplice contatto con la nostra area geografica, ma un tuffo nel territorio, un’esperienza da vivere, sotto l’egida di una società consortile che riunisce l’esperienza e l’intraprendenza delle Città di Alba e Bra, delle rispettive Associazioni Commercianti, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.