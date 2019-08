Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è in intervento per soccorrere uno speleologo francese in difficoltà alla profondità di 300 metri nella grotta Fiat Lux sul Massiccio Marguareis nel Comune di Briga Alta.

Sul posto stanno convergendo le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria, Toscana insieme alla Commissione Disostruzione. I sanitari del CNSAS specializzati in soccorso medicalizzato in grotta stanno raggiungendo l'ingresso grotta in elicottero.