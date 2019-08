A Mombasiglio concerto per i festeggiamenti per il Santo Patrono Amiano martire

Domani, venerdì 9 agosto alle ore 21, si terrà un concerto di musica per tromba e organo presso la chiesa parrocchiale di Mombasiglio, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono Amiano martire.

Saranno presentate musiche di Bach, Mozart, Haendel e Franck, oltre ad altri autori, eseguite alla tromba da Luca Vallauri (di Robilante) e all’organo da Jacopo Cassese (di Sanremo), entrambi studenti accademici del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo.

Il concerto vuole condurre attraverso le note virtuose della tromba e quelle possenti dell’organo ad una preghiera ancora più profonda e intensa.

L’ingresso è libero.