A Sambuco arriva "Un sipario tra cielo e terra"

Il Comune di Sambuco e la Compagnia Il Melarancio insieme per accogliere turisti e residenti sotto il monte Bersaio. Una rassegna di teatro e musica con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano a Sambuco per raccontare storie e divertire grandi e piccoli. Il terzo appuntamento è previsto per

Tutto è possibile quando i Nanirossi arrivano, capaci di rompere la barriera tra artista e pubblico. Per tutta la durata dello spettacolo sarete rapiti dalle evoluzioni tecniche e dalla comicità di Rodrigo e Josephina che sapranno coinvolgervi con la loro semplicità e delicatezza e stupirvi con le loro evoluzioni acrobatiche. Nanirossi Show regala emozioni e risate a chiunque si lasci trasportare nel fantastico mondo di due piccoli-grandi artisti.

Per tutti

Ingresso libero

In caso di pioggia lo spettacolo sarà rappresentato in luogo chiuso