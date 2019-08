Al via la festa patronale di Santa Maria dell’Assunta a Loreto di Fossano

Dopo le celebrazioni religiose in onore di Santa Maria dell’Assunta, avviati lo scorso sabato 3 agosto, a Loreto, frazione di Fossano, sono al via anche i festeggiamenti civili.

Primo appuntamento martedì 15 agosto con la Cena dell’Amicizia al circolo Libertas e l’inizio della vendita dei biglietti della lotteria.

Mercoledì 14 agosto alle ore 20.30 si disputerà la gara alle bocce, mentre giovedì 15 agosto, alle ore 16.30 ci saranno i giochi popolari seguiti, alle ore 20.30 dalla serata pizza e, alle ore 21, dalla serata danzante con l’orchestra Duo x Due.

Venerdì 16 agosto proseguirà, alle ore 14, la gara alle bocce, la cui finale sarà disputata in serataa. Sabato 17 agosto alle ore 20 ci sarà la “raviolata” per tutti seguita dalla serata in musica, a partire dalle ore 21.30, con il Dj Isoardi.

Domenica 18 agosto alle ore 20 prenderà il via la “grande porchettata” allietata dall’animazione di Magik Dancing. Alle ore 22 si proseguirà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

L’ultimo appuntamento sarà domenica 25 agosto alle ore 16.30 con “Fuma che ‘nduma e dop mangiuma”, camminata non competitiva alla scoperta del territorio della frazione su un percorso di 8 km circa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare Lorella (334/3716964) o Emma (348/0999412).