Ferragosto al Crazy Boy di Centallo!

Domani sera, venerdì 9 agosto 2019 con inizio alle ore 22,00 penultimo appuntamento estivo Caraibico della nota sala da ballo Crazy Boy Disco Club di Centallo.

Il venerdì latino è ospitato nella sala centrale dedicata agli amanti della salsa, bachata e kizomba: nessuna dispersione, tutti insieme a ballare alternando i tre generi.

Da non perdere l’appuntamento di mercoledì 14 agosto ore 20, con l’ormai collaudato appuntamento di chiusura della stagione estiva con la “Grande grigliata di carne”.

Una vigilia di Ferragosto aperta a tutti gli amanti della buona musica e di varie discipline di ballo con 3 sale aperte: Liscio, Boogie Woogie, Salsa Bachata e Kizomba.

La serata del 14 agosto, comprensiva della “Grande grigliata di carne”, ingresso con consumazione avrà un costo di euro 18 a persona (prenotazione al 333 3462430) mentre chi parteciperà solo alla serata danzante il prezzo del biglietto rimarrà invariato rispetto alle scorse settimane.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2502574069972623/?active_tab=about

La musica proposta per la clientela è selezionata e rappresenta un po' tutti i generi più di tendenza e di successo del momento. Il Crazy Boy Estivo è punto di riferimento per le serate danzanti cercando di unire tra loro i vari generi di musica per rendere l'ambiente sempre più piacevole, allegro e sereno.

Il Crazy Boy è facilmente raggiungibile sia da Cuneo, Beinette, Mondovì, Savigliano, Busca, Caraglio, Dronero, Fossano e gode di un ampio parcheggio gratuito adiacente alla discoteca evitando così di lasciare l'auto lungo le strade provinciali o comunali.



Il Crazy Boy si trova a Centallo, in Regione Madonna dei Prati 285.

Info e prenotazioni: 333 3462430

Facebook: https://www.facebook.com/New-Crazy-Boy-1507261976192308/