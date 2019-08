Grande successo di pubblico per il 1° Memorial Renzo Giraudo alla bocciofila di Borgo San Dalmazzo (VIDEO)

In tantissime sulle tribune hanno assistito alla prima edizione del Memorial Renzo Giraudo, poule a otto quadrette AABC-ABBC, svoltosi mercoledì 7 agosto alla bocciofila Pedonese di Borgo San Dalmazzo.

Un evento in ricordo del compianto Renzo Giraudo, mancato nell'ottobre del 2017. Grande giocatore di bocce, è stato giocatore di serie B, vincendo molte competizioni sia a livello provinciale che regionale. Nato a Borgo San Dalmazzo, è stato per diversi anni a Ivrea dove ha gestito il locale “La Pineta”. Poi è ritornato in provincia di Cuneo dove ha aperto il ristorante Pagarì a Entracque. Per anni è stato aggregato alla Pedonese Borgo.

A premiare i giocatori è stata la vedova di Renzo, Annamaria Giraudo, che fortemente ha voluto organizzare questo Memorial: “Renzo era un grande appassionato di bocce e grande giocatore. Tanti amici mi hanno aiutato nell'organizzazione ed è stato un evento bellissimo”.

In finale Bra batte Tre Valli Siccardi Sport 10-6.

Sul campo anche l'amico di sempre Carlo Giraudo, in squadra nella Pedonese 1: “Renzo era un grande giocatore di bocce, mio grandissimo amico, abbiamo giocato una vita insieme, vincendo parecchie gare e siamo passati anche in categoria B insieme”.

Al Memorial erano presenti giocatori a livello nazionale e internazionale: il campione del mondo Daniele Grosso, Luigi Grattapaglia, Matteo e Simone Mana (che hanno fatto anche un'esibizione di tiro progressivo terminata in pareggio 42-42).

Prima della finale intermezzo musicale con esibizione canora di Marco Bertaina che è stato anche il presentatore ufficiale della manifestazione: “Doveroso ricordare Renzo, questo amico pluricampione. È stata una giornata all'insegna dello sport con giocatori di altissimo livello”.

Presente anche il sindaco di Borgo Gian Paolo Beretta: “Oggi è un giorno di festa per ricordare l'amico Renzo Giraudo e per ricordarci quanto lo sport sia importante, un mezzo per veicolare i valori di far play, amicizia e rispetto”

La bocciofila Pedonese ad agosto sarà protagonista di un'altra gara importante, il 2° Trofeo città di Borgo San Dalmazzo. Come spiega Agostino Fantino del direttivo: “Mercoledì 21 agosto avremo una gara internazionale a quadrette sistema poule. Un evento in collaborazione con Atl. Parteciperanno otto quadrette di alto livello. Le formazioni consentite sono AACC, ABBC, BBBB. Vi aspettiamo”.