I Controvento e la musica dei Nomadi in piazza del Mercato ad Entracque

Canzoni a prova del tempo, che incrociano uno dei paesi di villeggiatura più ricercati dell’estate cuneese.

I Controvento sono pronti ad infiammare anche la piazza del Mercato di Entracque con il live in programma lunedì 12 agosto, a partire dalle ore 21. La Tribute band dei Nomadi salirà sul palco al gran completo: Gigi Molino (voce), Claudio Colombo (tastiere), Kevin Nari (chitarra elettrica), Diego Pisarra (basso), Demetra Bertino (violino) e la giovane promessa della batteria Simone Baudino. Il repertorio è una garanzia, sinonimo di spettacolo da non perdere. “Io vagabondo”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Ho difeso il mio amore”, “Crescerai” e altri successi risuoneranno tra valli e montagne ad oltre 800 metri di altezza per gli amanti della musica che ha fatto storia in Italia.

Lo sanno bene i tanti fan che seguono i Controvento ovunque e comunque per tanti buoni motivi. In ogni concerto della band si respira l’aria di un forte impegno sociale, si annulla l’individualismo e si diventa immediatamente tutti parte di un rito collettivo, che permette la nascita di nuove amicizie, talvolta durature e impossibili da rompere. Altro che Facebook!