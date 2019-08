Huvepharma Italia: premio di risultato e iniziative welfare per i dipendenti dello stabilimento di Garessio

Huvepharma Italia s.r.l., assistita da Confindustria Cuneo, ha sottoscritto con la R.S.U., Filctem/Cgil e Uiltec Uil Asti Cuneo, un accordo che prevede un premio per obiettivi, per tutti i dipendenti dello stabilimento di Garessio, Centro di produzione, innovazione e ricerca, dove si sviluppano processi di sintesi chimica innovativi e a basso impatto ambientale.

In un momento in cui l’industria chimica nazionale sta vivendo una fase di debolezza caratterizzata da un andamento incerto e altalenante, l’accordo ha un significato ancora più importante per una realtà che rappresenta una voce rilevante per l’economia del territorio e dà lavoro a circa 150 persone, per lo più residenti in val Tanaro.

“La crescita è un obiettivo fondamentale per Huvepharma, che commercializza i propri prodotti e servizi in oltre 90 Paesi al mondo – dichiara l’ing. Nicola de Risi, a.d. Huvepharma Italia srl di Garessio – e, per incentivare il raggiungimento di risultati strategici, abbiamo voluto prevedere un significativo premio che, a scelta del dipendente, potrà anche essere convertito in iniziative di welfare, con l’accesso ad una piattaforma dedicata”.

Ulteriore passo è stato quello di dare organicità alle iniziative di welfare per i dipendenti e le loro famiglie, raccogliendole in un documento dedicato alla “Responsabilità Sociale Dell’impresa”.

Il documento - che è stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali - consolida con un impegno scritto, le numerose attività sociali già in essere, tra le quali, i servizi alla Persona (mensa, assistenza sociale e fiscale gratuita), il sostegno allo studio per i figli dei dipendenti (contributi e premi alunni meritevoli), salute e benessere (medicina preventiva, analisi cliniche, assicurazione professionale ed extra-professionale), previdenza complementare, conciliazione vita-lavoro, legami e valori aziendali (premi anzianità, feste con Dipendenti e famiglia, possibilità di utilizzare strutture sportive aziendali, per dipendenti e loro famigliari).