Pronti per nuove sfide i due campi da Beach Volley allo Sporting Club di Mondovi

Sono di nuovo in funzione i 2 campi da Beach Volley allo Sporting Club di Mondovi.

I vecchi campi da Beach volley erano stati smantellati per permettere la costruzione di 3 campi da Padel.

Il ripristino avrebbe potuto essere immediato rifacendo subito 1 solo campo oppure, limitando molto il fondo campo, se ne potevano fare 2 non regolamentari.

Il Direttivo dello Sporting Club ha preferito fare le cose per bene, aspettare un pò, comprare un pezzo del terreno confinante (anche per non avere problemi di vicinato) e rifare completamente entrambi i campi con un adeguato spazio intorno, in modo da poterli utilizzare anche per i tornei, limitando altresì il rischio di infortunio ai giocatori.

L'area destinata al Beach Volley è stata spianata, sono state montate delle recinzioni di contenimento (per non dover rincorrere i palloni per tutta la collina), i pali per l'illuminazione e le reti di metà campo. A breve verrà collegata anche la domotica in modo da permettere anche il gioco in notturna e consentire le prenotazioni direttamente dalla App dello Sporting Club. E' stato posato un fondo di ghiaia, coperto da una retina, e sopra un ottimo manto di sabbia nuovissima.

Si completa così l’offerta dello Sporting Club di Mondovi’ che torna pienamente operativo con Piscina estiva (rifatta questa primavera), 7 campi da tennis (di cui 2 coperti e riscaldati per l’inverno), 3 campi da Padel (di cui 2 coperti e riscaldati per l’inverno), 2 campi da Beach Volley e il Calcetto in erba sintetica.