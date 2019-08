E' la maleducazione che ha fatto chiudere la fontana di Fossano

Gentile Direttore,

A differenza dei contestatori del Sindaco di Fossano, non penso che sia rilevante la circostanza che la fontana di piazza Castello sia stata usata , per “scopi igienici molto intimi” , da donne sinti .

Penso, invece , da Cittadino Italiano sessantottino, che sia molto importante la manifestazione d’incivile maleducazione che si è verificata !

Le donne avrebbero potuto essere di Benevagienna, Salerno, Bolzano o Matera, non importa.

Importa, invece, che ,con quel comportamento irriguardoso, hanno offeso tutte le donne, soprattutto, le Cittadine ed i Cittadini di Fossano e tutti coloro , i quali hanno contribuito con le tasse alla costruzione della fontana, realizzata per abbellire la piazza e non come supporto igienico- sanitario !

E questa ennesima perdita di civico rispetto mi ha ricordato una frase della grande Franca Valeri : “La maleducazione è arrivata molto in alto. La nostra indifferenza li ha lasciati lavorare. Adesso la ribellione spetta a noi. Non si era mai visto nella storia: la rivoluzione degli educati.”





Dino Giordanengo